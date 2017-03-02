Федерер — о предоставлении WC отстранённым за допинг: не знаю, что ответить

Швейцарец Роджер Федерер признался, что ему сложно оценить ситуацию с предоставлением «уайлд кард» игрокам, дисквалифицированным за допинг. 1 марта стало известно, что организаторы турнира в Риме предоставили «уайлд кард» россиянке Марии Шараповой, которая была дисквалифицирована до 25 апреля 2017 года после обнаружения в её организме запрещённого препарата — мельдония. Также бывшая первая ракетка мира получила «уайлд кард» на турниры в Штутгарте и Мадриде.
«На эту ситуацию можно смотреть по-разному, в зависимости от того, кем ты являешься. Не знаю, имеет ли значение причина дисквалификации, потому что в целом это одно и то же. Дисквалификация есть дисквалификация. Это непростое решение. Честно говоря, не знаю, что ответить», — цитирует Федерера Sport360.