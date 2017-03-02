Тарпищев: Донской одержал грандиозную победу над Федерером

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился впечатлениями от победы россиянина Евгения Донского над швейцарцем Роджером Федерером во втором круге турнира в Дубае со счётом 3:6, 7:6 (9:7), 7:6 (7:5). В четвертьфинале Евгений сыграет с французом Люка Пуи
«Я нормально воспринял матч Донского и Федерера. Это грандиозная победа. Евгений показал игру отличного качества, выглядел очень прилично. Независимо от того, как играл Федерер, победа есть победа.
Следующая встреча против Люки Пуи будет для Евгения сложной. Надеюсь, что он будет лучше, чем Дарья Касаткина, которая, выиграв у Анжелики Кербер, потом провалила следующий матч. У Донского больше опыта, но игра предстоит непростая. Самое главное, чтобы у Евгения не появилось ощущение, что он обязательно должен обыграть Пуи. Это совсем другой психологический фон.
Каждый теннисист думает, что реально обыграть соперника выше тебя уровнем. Тот же Даниил Медведев, когда выходил против Новака Джоковича. Теннис уникален тем, что с первых шагов воспитывается очень сильное «я». Надо, должен и обязан всегда присутствует. Необходимо всегда преодолевать себя», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.