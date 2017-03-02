Федерер: не знаю, как я упустил победу, но Донской сыграл отлично

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал своё поражение от россиянина Евгения Донского в матче второго круга турнира в Дубае со счётом 6:3, 6:7 (7:9), 6:7 (5:7).
«Я просто не знал Донского. Во многих ситуациях я не знал, как он привык играть. Не знал, что он предпочитает делать. Если он выполнит удар с форхенда по линии, это нормально или единичный случай? Сделает ли он это в важных моментах или нет? Из-за этого я был немного напряжён и не мог играть свободно, что удивляет, учитывая, как я действовал в Австралии.
У меня были шансы, я должен был завершить матч в свою пользу. Не знаю, как я упустил победу, но Донской сыграл отлично. Это тяжёлое поражение для меня. Но в теннисе так бывает. Разница в классе не так велика. На столь быстрых кортах сложно найти ритм. И ты понимаешь, что начинаешь испытывать трудности.
Думаю, это всё ещё начало моего возвращения в тур. Нужно найти позитивные моменты в том, что я вновь могу играть, чувствую себя здоровым и восстановившимся после травмы, полученной на Australian Open. Сегодня я ощущал тяжесть и не мог набрать ход. Но подобные матчи случаются часто, когда тебе нужно находить путь к победе в непростой ситуации. Сегодня выиграть мне не удалось. Я был убеждён, что если справлюсь сегодня, то завтра буду чувствовать себя лучше. Но всё нормально», — цитирует Федерера официальный сайт тура.