Калинская взяла всего 3 гейма в матче с Хань Синьюнь на турнире в Куала-Лумпуре

Россиянка Анна Калинская (Q) не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Куала-Лумпуре, проиграв китаянке Хань Синьюнь со счётом 3:6, 0:6. 18-летняя уроженка Москвы совершила 1 двойную ошибку и не реализовала ни одного из 5 брейк-пойнтов. На счету китаянки 1 эйс, 3 двойные ошибки и 4 брейка.
За выход в полуфинал Хань Синьюнь поспорит с победительницей матча Ван Цян (Китай, 6) — Чжэн Сайсай (Китай, WC).
Австралийка Эшли Барти (Q) разгромила японку Мию Като (Q) со счётом 6:0, 6:3 и встретится с китаянкой Чжан Кайлинь.