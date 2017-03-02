Джокович: горжусь тем, что сумел вырвать победу в матче с дель Потро

Серб Новак Джокович прокомментировал свою победу во втором круге турнира в Акапулько над аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро со счётом 4:6, 6:4, 6:4. За выход в полуфинал вторая ракетка мира поспорит с австралийцем Ником Кирьосом.
«Каждый матч, который я провёл с дель Потро в последние пару лет, проходил в упорной борьбе. Я получил удовольствие от этих встреч. Думаю, зрителям было интересно следить за ними. Я очень рад, горжусь тем, что смог вырвать победу сегодня, несмотря на то что был близок к поражению, когда он подавал при счете 4:3 в третьем сете. Я просто старался возвращать как можно больше мячей на его половину. Это было нелегко из-за его мощной подачи и ударов с форхенда. Всё решили один-два розыгрыша. Не могу поверить, что стадион был заполнен в час ночи. Хочу поблагодарить людей, которые пришли посмотреть наш матч и поддержали нас.
Думаю, я играл хорошо, и только в некоторых ситуациях, возможно, я поступал тактически неверно. Я допустил не так много ошибок и доставал немало тяжелейших мячей. Когда дель Потро выполняет удар с форхенда и мощно подаёт, то никто не может быть достаточно быстр. Я старался выжидать момент и в решающих ситуациях в третьем сете сумел достать ряд важных мячей.
О матче с Кирьосом буду думать завтра. Это был долгий поединок, и сейчас я постараюсь восстановиться и набрать форму», — цитирует Джоковича официальный сайт тура.