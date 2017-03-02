Дуань Инъин и Ван Цян вышли в четвертьфинал турнира в Куала-Лумпуре

Китаянка Дуань Инъин (5) вышла в четвертьфинал турнира в Куала-Лумпуре, одолев испанку Сару Соррибес-Тормо со счётом 6:0, 4:6, 7:5. Матч продолжался 1 час 54 минуты. Китаянка совершила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету Сары 7 двойных ошибок и 3 брейка.
За выход в полуфинал Дуань Инъин поспорит с победительницей матча Пэн Шуай (Китай, 4) — Магда Линетт (Польша).
В ещё одном матче второго круга китаянка Ван Цян (6) разгромила свою соотечественницу Чжэн Сайсай (WC) — 6:1, 6:1.