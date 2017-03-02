Мыскина: хотела бы видеть в сборной Касаткину и Павлюченкову в матче с Бельгией

Капитан сборной России в Кубке Федерации Анастасия Мыскина поделилась ожиданиями от матча плей-офф Мировой группы Кубка Федерации с командой Бельгии. Накануне появилась информация, что противостояние пройдёт в МСА «Лужники» 22-23 апреля.
«Это наш домашний стадион, мы на нём уже играли, и играли не один раз — одерживали победы, терпели поражения. Но я надеюсь, что следующий матч будет позитивным, по крайней мере мы будем очень стараться! Мы стабильно играем на грунте в апреле, всё-таки начинается сезон, и девочки хотят готовиться к предстоящим турнирам в Европе. Многим покрытие очень нравится, им удобно на нём играть, поэтому выбор грунта скорее традиционный для этого периода. Ведутся переговоры с девочками, и, конечно же, мы хотели бы очень видеть в этот раз Дашу Касаткину, Настю Павлюченкову.
Надеемся, что Лена Веснина найдёт время в своём плотном турнирном графике. На данный момент просто со всеми общаемся и, надеюсь, уже к концу месяца сформируем предварительный состав», — приводит слова Мыскиной официальная страница ФТР в «Инстаграме».