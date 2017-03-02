Какое поражение Федерера, на ваш взгляд, самое неожиданное в карьере?

«Чемпионат» открывает опрос, в котором интересуется мнением читателей о том, какое поражение швейцарца Роджера Федерера стало самым неожиданным в его карьере.
Какое поражение Роджера Федерера, на ваш взгляд, самое неожиданное в карьере?
— Олимпиада-2004. 2-й круг. Бердых – 6:4, 5:7, 5:7.
— Индиан-Уэллс-2007. 2-й круг. Каньяс – 5:7, 2:6.
— Майами-2007. 4-й круг. Каньяс – 6:7, 6:2, 6:7.
— Олимпиада-2008. 1/4 финала. Блэйк – 4:6, 6:7.
— Уимблдон-2011. 1/4 финала. Цонга – 6:3, 7:6, 4:6, 4:6, 4:6.
— Уимблдон-2013. 2-й круг. Стаховский – 7:6, 6:7, 5:7, 6:7.
— Гамбург-2013. 1/2 финала. Дельбонис – 6:7, 6:7.
— US Open-2013. 4-й круг. Робредо – 6:7, 3:6, 4:6.
— Australian Open-2015. 3-й круг. Сеппи — 4:6, 6:7, 6:4, 6:7.
— Дубай-2017. 2-й круг. Донской – 6:3, 6:7, 6:7.
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Какое поражение Роджера Федерера, на ваш взгляд, самое неожиданное в карьере?