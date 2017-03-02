Тарпищев: думаю, Шарапова получит «уайлд-кард» на «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев выразил мнение, что пятикратная чемпионка турниров серии «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова получит «уайлд-кард» для участия в «Ролан Гаррос», который пройдёт с 22 мая по 11 июня.
«Ролан Гаррос» сможет привлечь болельщиков, будет реклама турнира, так что есть много плюсов, что Мария получит «уайлд-кард». Однозначности нет, но я думаю, что Шарапова получит «уайлд-кард», — приводит слова Тарпищева «Р-Спорт».
Ранее новый президент федерации тенниса Франции Бернар Гьюдичелли выразил опасение, что приглашение Шараповой на турнир может негативно сказаться на имидже его организации. 26 апреля истекает дисквалификация Марии за нарушение антидопинговых правил.