Тарпищев: думаю, Шарапова получит «уайлд-кард» на «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса Россиивыразил мнение, что пятикратная чемпионка турниров серии «Большого шлема» россиянкаполучит «уайлд-кард» для участия в «Ролан Гаррос», который пройдёт с 22 мая по 11 июня.«Ролан Гаррос» сможет привлечь болельщиков, будет реклама турнира, так что есть много плюсов, что Мария получит «уайлд-кард». Однозначности нет, но я думаю, что Шарапова получит «уайлд-кард», — приводит слова Тарпищева «Р-Спорт».Ранее новый президент федерации тенниса Франциивыразил опасение, что приглашение Шараповой на турнир может негативно сказаться на имидже его организации. 26 апреля истекает дисквалификация Марии за нарушение антидопинговых правил.