Беккер: нет причин, способных помешать Джоковичу вновь стать первым

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема» немецвыразил мнение, что сербможет вернуться на первое место в рейтинге АТР.«Я не вижу причин, по которым Новак не может вернуться на вершину. Уровень игры в АТР-туре настолько высок, что небольшой спад может откинуть назад. В Мельбурне все были удивлены поражениями и Новака, и Энди. Это спорт, но Джокович знает, как возвращаться на вершину.Я смотрю почти все его матчи, но мы больше не общаемся каждый день, как это было раньше. Я не знаю, как он сейчас относится к тренировкам, поэтому не могу давать ему советы», — приводит слова Беккера We love tennis.