Маррей и Кольшрайбер повторили рекорд результативности тай-брейков в АТР

Британец Энди Маррей (1) выиграл второй сет четвертьфинала турнира в Дубае с немцем Филиппом Кольшрайбером со счётом 7:6 (20:18). 13-й гейм продолжался 31 минуту. Таким образом, теннисисты повторили рекорд результативности тай-брейков в основной сетке соревнований АТР.
В полуфинале турнира в Лондоне в 1997 году хорват Горан Иванишевич одолел британца Грега Руседски со счётом 7:6 (20:18) в решающей партии, а швейцарец Роджер Федерер с таким же счётом выиграл второй сет у россиянина Марата Сафина в полуфинале соревнований в Хьюстоне. Аргентинец Хосе Акасусо в 2006 году взял верх над немцем Бьорном Фау со счётом 7:6 (20:18) в третьем сете в первом круге «Мастерса» в Канаде.