Куэвас и Фоньини пробились в четвертьфинал турнира в Сан-Паулу

Уругваец Пабло Куэвас (3) во втором круге турнира в Сан-Паулу оказался сильнее аргентинца Факундо Багниса со счётом 6:2, 6:2. Поединок продолжался 1 час 4 минуты. 31-летний уроженец Конкордии, занимающий 33-е место в рейтинге АТР, реализовал все 4 брейк-пойнта и не проиграл ни гейма на своей подаче. Следующим оппонентом Куэваса станет либо австриец Геральд Мельцер, либо аргентинец Диего Шварцман.
В другой встрече итальянец Фабио Фоньини (5) взял верх над своим соотечественником Алессандро Джаннесси (Q) — 7:6 (7:1), 7:6 (7:3). В четвертьфинале Фоньини сыграет либо с испанцем Пабло Карреньо-Бустой (1), либо с бразильцем Жоау Олаво Соузой.