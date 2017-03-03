Донской на решающем тай-брейке проиграл Пуи в четвертьфинале турнира в Дубае

Россиянин Евгений Донской (Q) в четвертьфинале турнира в Дубае уступил французу Люке Пуи (7) со счётом 4:6, 7:5, 6:7 (2:7). Поединок продолжался 2 часа 20 минут. 26-летний москвич, занимающий 116-е место в рейтинге АТР, исполнил 10 эйсов и допустил 2 двойные ошибки. Его оппонент 11 раз подал навылет при 1 двойной. Оба сделали по 2 брейка.
За выход в финал Пуи поспорит с британцем Энди Марреем (1).
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этой встречи:
Текстовая онлайн-трансляция матча Донской — Пуи в Дубае.