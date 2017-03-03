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Донской на решающем тай-брейке проиграл Пуи в четвертьфинале турнира в Дубае
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Макхэйл стала первой полуфиналисткой турнира в Акапулько, обыграв Пуиг
3 марта 2017, пятница. 02:35.
Теннис
В матче 1/4 финала турнира в
Акапулько
(Мексика) американка
Кристина Макхэйл
выиграла у
Моники Пуиг
из Пуэрто-Рико со счётом 6:2, 6:2.
В полуфинале Макхэйл сыграет либо с Кристиной Младенович из Франции, либо с бельгийкой Кирстен Флипкенс.
Акапулько 2017 . 1/4 финала
03 марта 2017 года, пятница. 01:00 МСК
Кристина
Макхэйл
Моника
Пуиг
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Кристина Макхэйл
Моника Пуиг
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Новости. Теннис
3 марта 2017, пятница
02:35
Макхэйл стала первой полуфиналисткой турнира в Акапулько, обыграв Пуиг
00:48
Донской на решающем тай-брейке проиграл Пуи в четвертьфинале турнира в Дубае
2 марта 2017, четверг
23:58
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09:06
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08:50
Рамос сыграет с Пельей в четвертьфинале турнира в Сан-Паулу
07:30
Донской: если бы Федерер сыграл лучше, у меня было бы мало шансов даже на сет
07:01
Надаль отдал Лоренци два гейма на пути в 1/4 финала турнира в Акапулько
05:38
Чилич обыграл Чорича на пути в четвертьфинал турнира в Акапулько
05:26
Остапенко сразится с Цуренко за выход в полуфинал турнира в Акапулько
03:41
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03:09
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02:29
Кирьос вышел в 1/4 финала в Акапулько, где сыграет с Джоковичем или дель Потро
01:52
Бычкова: победа Донского над Федерером — это настоящее чудо!
00:57
Тарпищев: Шарапова может вернуться в элиту через полгода после возвращения
00:41
Дьяченко: Донской провёл лучший матч в жизни и заслуженно победил Федерера
1 марта 2017, среда
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Навратилова: правила позволяют Шараповой получать WC после дисквалификации
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Какое поражение Роджера Федерера, на ваш взгляд, самое неожиданное в карьере?
Олимпиада-2004. 2-й круг. Бердых – 6:4, 5:7, 5:7.
Индиан-Уэллс-2007. 2-й круг. Каньяс – 5:7, 2:6.
Майами-2007. 4-й круг. Каньяс – 6:7, 6:2, 6:7.
Олимпиада-2008. 1/4 финала. Блэйк – 4:6, 6:7.
Уимблдон-2011. 1/4 финала. Цонга – 6:3, 7:6, 4:6, 4:6, 4:6.
Уимблдон-2013. 2-й круг. Стаховский – 7:6, 6:7, 5:7, 6:7.
Гамбург-2013. 1/2 финала. Дельбонис – 6:7, 6:7.
US Open-2013. 4-й круг. Робредо – 6:7, 3:6, 4:6.
Australian Open-2015. 3-й круг. Сеппи — 4:6, 6:7, 6:4, 6:7.
Дубай-2017. 2-й круг. Донской – 6:3, 6:7, 6:7.
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