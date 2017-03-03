Барти: на данный момент это лучшее выступление в моей карьере

Австралийка Эшли Барти поделилась впечатлениями после выхода в четвертьфинал турнира в Куала-Лумпуре. Во втором круге она разгромила японку Мию Като со счётом 0:6, 3:6. Также Эшли и её соотечественница Кейси Деллакуа вышли в полуфинал соревнований в парном разряде.
«На данный момент это лучшее выступление в моей карьере. Я вышла в четвертьфинал в одиночном разряде и полуфинал в парном. Сейчас я наслаждаюсь игрой. Я стала старше, мудрее, это помогает мне в теннисе. Я очень скучала по игре за время паузы в карьере. Я занималась им с пяти лет, и очень долго это было важной частью моей жизни. Для этого я и рождена», — цитирует Барти официальный сайт тура.