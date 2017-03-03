Линетт: когда соперница снимается с матча, это всегда становится сюрпризом

Представительница Польши Магда Линетт поделилась эмоциями после выхода в четвертьфинал турнира в Куала-Лумпуре. Её соперница по матчу второго круга — китаянка Пэн Шуай (4) — отказалась от продолжения борьбы при счёте 2:5 в первом сете.
«Когда соперница снимается с матча, это всегда становится сюрпризом. Ты к такому не готовишься. Важно концентрироваться на своей игре. Я рада, что мне это удалось. Я действовала агрессивно, таков был мой план на игру. Я осознавала, что важно просто играть в свой теннис. Я довольна проведённым матчем. Всё закончилось быстро. Сложно судить, но я рада.
На этом турнире все играют хорошо. Победительницы квалификации обыгрывают вторые и третьи номера посева. Сетка легче не стала, соперницы очень сильны. Даже теннисистка с „уайлд кард“, с которой я встречалась два дня назад, оказалась непростой. Сейчас же будет ещё сложнее, так как все девушки очень мотивированы. С нетерпением жду следующего матча», — цитирует Линетт официальный сайт тура.