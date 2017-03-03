Маррей: пожалуй, ещё одного такого тай-брейка у меня не будет

Британец Энди Маррей поделился эмоциями после победы в четвертьфинале турнира в Дубае над немцем Филиппом Кольшрайбером со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (20:18), 6:1. Во второй партии, тай-брейк которой повторил рекорд АТР по результативности, 29-летний уроженец Данблейна отыграл семь матчболов.
«Конечно, победа в этом матче — особенная для меня, учитывая то, как игра складывалась. Пожалуй, ещё одного такого тай-брейка у меня не будет. Я играю в туре уже 11-12 лет, но даже близко к такому не подбирался. В том тай-брейке было несколько невероятных розыгрышей. В целом, думаю, уровень игры был крайне высок. Филипп сегодня выполнял мощнейшие удары с обеих сторон. Каждый раз, когда у него появлялась возможность, он бил очень мощно. Мне было нелегко.
Укороченный при счёте 8:9 на тай-брейке — это, наверное, худшее моё решение в этом матче. Но оно принесло результат. Однако если бы я кого-то тренировал, то не советовал бы пробовать исполнить такой удар. Может быть, когда мяч летит выше, то сделать такой удар проще, но соперник выполнил резаный удар, и я старался обежать мяч. Это был невероятный угол. Конечно, с тем ударом мне очень повезло», — цитирует Маррея официальный сайт тура.