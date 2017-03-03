Кольшрайбер: матч с Марреем стал одним из лучших в моей карьере

Немец Филипп Кольшрайбер прокомментировал своё поражение от британца Энди Маррея в четвертьфинале турнира в Дубае. Первая ракетка мира отыграл семь матчболов и победил со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (20:18), 6:1.
«Конечно, поражение всегда расстраивает, но сейчас мне не грустно. Думаю, я продемонстрировал великолепный теннис. Это был один из лучших моих матчей. В целом поединок получился прекрасным. Энди заслужил победу, он настоящий боец, который никогда не сдаётся», — цитирует Кольшрайбера официальный сайт тура.