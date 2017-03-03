Кирьос: Новак — один из величайших игроков всех времён, но я был уверен в себе

Австралиец Ник Кирьос поделился впечатлениями после победы над сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале турнира в Акапулько со счётом 7:6 (11:9), 7:5 и оценил своего следующего соперника — американца Сэма Куэрри.
«Это большая победа для меня. Я немного нервничал, так как был уверен, что зрители болели за Новака. Он один из величайших игроков всех времён, но я был уверен в себе. Подача была лучшим компонентом моей игры сегодня. В плане подачи это был один из лучших моих матчей.
Что касается Куэрри, то он также обладает очень мощной подачей. Мы уже встречались раньше, и я знаю, чего ожидать», — цитирует Кирьоса AP.