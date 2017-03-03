Надаль: я не показал свой лучший теннис, но тем ценнее победа

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу над японцем Йосихито Нисиокой в четвертьфинале турнира в Акапулько со счётом 7:6 (7:2), 6:3 и поделился ожиданиями от встречи с хорватом Марином Чиличем
«Каждая игра в Акапулько — особенная. Сегодня я не показал свой лучший теннис, но тем ценнее победа. Я отлично играл в предыдущих раундах, а сегодня сумел справиться в сложной ситуации. Я очень рад выходу в полуфинал. Это прекрасная новость.
Что касается Чилича, то один из самых сложных соперников в туре. У него отличная подача, он играет очень агрессивно. Мне нужно будет сыграть лучше, чем сегодня, если я хочу пройти дальше. Это большая игра, и я надеюсь хорошо подготовиться к ней», — цитирует Надаля AP.