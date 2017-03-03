Лучич-Барони: Пармантье часто использовала вращение и заставила меня потрудиться

Лидер посева на турнире в Акапулько Мирьяна Лучич-Барони поделилась впечатлениями после победы в четвертьфинале соревнований над Полин Пармантье из Франции со счётом 6:2, 6:3.
«Ощущения прекрасные. Я провела матч уверенно, этого оказалось достаточно для победы. Я очень рада выходу в полуфинал. Борьба была упорной, несмотря на счёт. Думаю, местные корты подходят Полин. Она часто использовала вращение и заставила меня потрудиться. Сейчас мне нужно восстановиться, делать то же, что и каждый день. Завтра постараюсь пройти ещё дальше», — цитирует Лучич-Барони официальный сайт тура.