Барти: понимала, что вторая партия матча с Чжан Кайлинь превратится в битву

Австралийка Эшли Барти поделилась впечатлениями после победы в четвертьфинале турнира в Куала-Лумпуре над китаянкой Чжан Кайлинь со счётом 6:0, 7:6 (7:2).
«Этот матч точно лёгким не был. Я хорошо начала встречу, сразу же стала отлично подавать. Я сумела совершить рывок и набрать ход, но счёт первого сета не так важен. Чжан Кайлинь — теннисистка хорошего уровня. Я понимала, что вторая партия превратится в битву.
Я провела плохой гейм при счёте 5:5, но рада, что удалось сразу же сделать брейк. На тай-брейке действовала уверенно. Очень рада своему первому выходу в полуфинал», — цитирует Барти официальный сайт тура.