Гьюдичелли: обсужу с Шараповой её просьбу о «уайлд кард» на «Ролан Гаррос»

Президент федерации тенниса Франции Бернар Гьюдичелли заявил, что готов обсудить с россиянкой Марией Шараповой возможность предоставления ей «уайлд кард» на «Ролан Гаррос».
«Агент Шараповой обратился к нам с просьбой обсудить возможность предоставления ей «уайлд кард». Мы собираемся с ней встретиться, выслушать аргументы, а затем я поговорю с директором турнира Ги Форже. Вместе мы выработаем решение», — приводит слова Гьюдичелли AFP.
Бывшая первая ракетка мира была дисквалифицирована до 25 апреля 2017 года после обнаружения в её организме запрещённого препарата — мельдония. Британец Энди Маррей ранее выразил мнение, что игрокам, которые отбывают дисквалификацию за допинг, не стоит предоставлять «уайлд кард».