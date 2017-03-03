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Кузнецова: сегодня Международный день тенниса — день моей игры!

3 марта 2017, пятница. 19:52. Теннис
Восьмая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова поздравила всех своих болельщиков с Международным днём тенниса.

«Мне безмерно повезло в тот день, когда родители выбрали для меня теннис, дали возможность играть и путешествовать. Мне было всего семь лет. Тогда ещё в полной мере я не понимала, какой я счастливый человек. Чуть позже, в 14, я раз и навсегда влюбилась в эту игру. Сейчас мне 31, и я ни дня не пожалела об этом выборе. Конечно, были разные моменты, но любовь оставалась неизменной.

Теннис — это не просто игра. Это жизнь, моя возможность самореализации, совершенствования себя. С ним можно бесконечно развиваться, учиться чему-то новому… И сегодня Международный день тенниса — день моей игры! Поздравляю всех, кто к нему не равнодушен так же, как и я», — написала Кузнецова на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «Инстаграме».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Светлана Кузнецова
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