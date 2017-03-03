После поражения от Кирьоса в четвертьфинале Джокович сказал 12 слов

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович закончил пресс-конференцию после поражения от австралийца Ника Кирьоса (6:7, 5:7) в четвертьфинале турнира в Акапулько меньше чем за минуту, сказав всего 12 слов, сообщает журналист Бен Ротенберг на своей странице в «Твиттере».
На вопрос о своих ощущениях после матча Джокович ответил: «Не очень». Говоря об игре своего соперника, серб отметил мощную подачу австралийца, подчеркнув, что победа Кирьоса совершенно заслуженна. После этого он покинул зал для пресс-конференций.