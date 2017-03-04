Надаль: чтобы победить Чилича, мне было необходимо сыграть на высоком уровне

Испанец Рафаэль Надаль, разгромивший в полуфинале турнира в Акапулько хорвата Марина Чилича со счётом 6:1, 6:2, поделился впечатлениями от выхода в финал.
«Определённо, мне было необходимо играть на высоком уровне, чтобы победить такого сильного соперника, как Марин. Так что я очень доволен своим выступлением в полуфинале. Я доволен уровнем своей концентрации в решающие моменты и тем, что отыгрывал брейк-пойнты хорошими ударами.
Я наслаждаюсь атмосферой на турнире в Акапулько, поэтому очень рад выходу в финал. Сэм Куэрри играет здорово. Уже на этой неделе он переиграл Гоффена, Тима и Кирьоса, что говорит о многом. Он выйдет на финал с огромной уверенностью в себе», — приводит слова Надаля официальный сайт АТР.