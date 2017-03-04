Куэрри: когда показываю свой лучший теннис, я могу обыгрывать топ-теннисистов

Американец Сэм Куэрри не стал скрывать эмоций после победы над австралийцем Ником Кирьосом со счётом 3:6, 6:1, 7:5 в полуфинале турнира в Акапулько.
«Это потрясающе! Арена заполняется до отказа каждый вечер, и вокруг царит фантастическая атмосфера. Здесь очень удобный для меня отскок мяча, так что я чувствую себя очень комфортно и уверенно.
Когда я показываю свой лучший теннис, то способен обыгрывать многих топ-теннисистов. Так получилось, что здесь я уже обыграл троих кряду. Теперь мне предстоит финал с Рафой, который будет очень тяжёлым, ведь он отлично проводит этот сезон», — приводит слова Куэрри официальный сайт АТР.