Карреньо-Буста: мне помогает то, что я пока не проиграл ни сета в Сан-Паулу

Испанец Пабло Карреньо-Буста прокомментировал победу над итальянцем Фабио Фоньини со счётом 6:0, 7:6 (7:1) в четвертьфинале турнира в Сан-Паулу.
«Я прекрасно начал матч, играл очень уверенно и практически не ошибался. Фабио играл не лучшим образом, но во второй партии прибавил, поэтому сет получился очень равным. Я отыграл два брейк-пойнта, а затем он ушёл с матчболов. К счастью, я сохранил спокойствие и смог завершить встречу в двух партиях.
Мне помогает то, что я пока я не проиграл ни сета здесь и сэкономил силы», — приводит слова Карреньо-Бусты официальный сайт турнира.