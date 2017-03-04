Младенович: каждый хочет провести в Акапулько как можно больше времени

Француженка Кристина Младенович, переигравшая в полуфинале турнира в Акапулько американку Кристину Макхэйл со счётом 7:5, 4:6, 6:2, прокомментировала свою игру.
«Это очень сильный и сложный турнир, где каждая соперница мастеровита и опасна. Каждый хочет победить и остаться в потрясающем Акапулько как можно дольше. У меня уже было несколько трудных матчей здесь, но я борюсь и радуюсь, что уже дошла до финала.
Что касается финала с Цуренко, то я буду сосредоточена на своей игре. Главное, восстановиться и подойти к финалу в хорошей готовности. Надеюсь, нас ждёт отличный финал», — приводит слова Младенович официальный сайт WТА.