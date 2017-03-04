Цуренко: была шокирована, когда Лучич-Барони снялась в полуфинале

Украинка Леся Цуренко призналась, что была удивлена отказом хорватки Мирьяны Лучич-Барони от продолжения борьбы в полуфинале турнира в Акапулько. Теннисистка из Хорватии снялась, уступая 0:5 в первом сете.
«Я была реально шокирована, когда увидела, что Мирьяна решила отказаться от продолжения встречи. Желаю ей восстановиться как можно скорее. Я очень рада выходу в финал, но обидно, что она почувствовала себя нехорошо.
Я видела матч Младенович с Макхэйл. Он получился очень трудным для них обеих. Думаю, я буду свежее физически, но зато Кристина получила время, чтобы лучше приспособиться к корту», — приводит слова Цуренко официальный сайт WТА.