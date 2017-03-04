Дзаламидзе и Кудерметова не смогли выйти в финал турнира в Куала-Лумпуре
4 марта 2017, суббота. 18:25.
Теннис
Российская пара Натела Дзаламидзе
и Вероника Кудерметова
в трёх сетах уступила в полуфинале турнира в Куала-Лумпуре
американо-японскому дуэту Николь Меликар/Макото Ниномия
(4) со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 7:10. Теннисистки провели на корте 1 час 31 минуту. Россиянки один раз подали навылет, допустили 6 двойных ошибок и реализовали 3 брейк-пойнта из 4. На счету интернационального дуэта две двойные ошибки и два брейка.