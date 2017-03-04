Ройер и Текэу выиграли турнир в Дубае в парном разряде
4 марта 2017, суббота. 19:16.
Теннис
Голландец Жан-Жюльен Ройер
и румын Хория Текэу
выиграли турнир в Дубае
в парном разряде. Ройер и Текэу, посеянные под 4-м номером, в финальном матче в трёх сетах обыграли индийца Рохана Бопанну
и поляка Марчина Матковски
со счётом 4:6, 6:3, 10:3. Теннисисты провели на корте 1 час и 20 минут. Победители 6 раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали 1 брейк-пойнт из 7. На счету проигравших 4 эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.