Маррей: в финале играешь с определенной целью и хочешь достичь её поскорее

Первая ракетка мира британец Энди Маррей прокомментировал победу над испанцем Фернандо Вердаско в финале турнира в Дубае, принесшую ему первый титул в 2017 году.
«Приятно побеждать. Я играл всё лучше с каждым матчем. Финал я начал немного медленно, но уверенно. Я не боялся атаковать против его форхенда, хотя у него один из лучших форхендов, но я старался как можно больше гонять его по площадке. Я хорошо защищался и хорошо двигался, я играл всё лучше с течением матча. Это здорово выиграть здесь первый турнир в году.
Возможно, сегодняшний финал был немного нервным. Вчера я не чувствовал особой нервозности, но в финале всегда немного больше давления. Ты играешь с определенной целью и хочешь достичь её поскорее», — приводит слова Маррея официальный сайт АТР.