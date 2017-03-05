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Куэрри завоевал 9-й титул в карьере, обыграв Надаля в финале турнира в Акапулько
5 марта 2017, воскресенье. 08:04.
Теннис
Американец
Сэм Куэрри
стал победителем турнира в
Акапулько
(Мексика), в финале выиграв у испанца
Рафаэля Надаля
со счётом 6:3, 7:6 (7:3).
Этот титул стал девятым в карьере Куэрри и первым в текущем сезоне.
Акапулько 2017 . Финал
05 марта 2017 года, воскресенье. 06:15 МСК
Сэм
Куэрри
Рафаэль
Надаль
6:3
7:6
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Рафаэль Надаль
Сэм Куэрри
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Новости. Теннис
5 марта 2017, воскресенье
08:04
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4 марта 2017, суббота
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Какое поражение Роджера Федерера, на ваш взгляд, самое неожиданное в карьере?
Олимпиада-2004. 2-й круг. Бердых – 6:4, 5:7, 5:7.
Индиан-Уэллс-2007. 2-й круг. Каньяс – 5:7, 2:6.
Майами-2007. 4-й круг. Каньяс – 6:7, 6:2, 6:7.
Олимпиада-2008. 1/4 финала. Блэйк – 4:6, 6:7.
Уимблдон-2011. 1/4 финала. Цонга – 6:3, 7:6, 4:6, 4:6, 4:6.
Уимблдон-2013. 2-й круг. Стаховский – 7:6, 6:7, 5:7, 6:7.
Гамбург-2013. 1/2 финала. Дельбонис – 6:7, 6:7.
US Open-2013. 4-й круг. Робредо – 6:7, 3:6, 4:6.
Australian Open-2015. 3-й круг. Сеппи — 4:6, 6:7, 6:4, 6:7.
Дубай-2017. 2-й круг. Донской – 6:3, 6:7, 6:7.
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