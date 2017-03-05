Надаль: финалы на двух турнирах из трёх — отличный результат

Испанец Рафаэль Надаль признался, что удовлетворён своим выступлением на турнире в Акапулько, несмотря на поражение от американца Сэма Куэрри со счётом 3:6, 6:7 (3:7) в финале.
«Сэм играл лучше и победил абсолютно заслуженно. Отскок от корта здесь отлично подходит ему. Во втором сете я приноровился, но на тай-брейке он действовал очень хорошо. Я искал способы повернуть ситуацию в свою пользу, но не получилось.
В любом случае могу занести этот турнир себе в актив. Выход в финал на двух турнирах из трёх на старте сезона — отличный результат. Если бы мне предложили такой исход в декабре, я бы согласился», — приводит слова Надаля официальный сайт турнира.