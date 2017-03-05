Обрадович: мы с отцом Джоковича способны помочь ему вернуться на вершину

Капитан сборной Сербии в Кубке Дэвисаоценил перспективы возвращения сербана лидирующую позицию в рейтинге АТР.«Новаку и его команде необходимо провести тщательный анализ того, что произошло. Но Новак отлично знает себя и лучше всех понимает, что ему нужно. Я готов ему помочь. Несколько лет назад мы с его отцом Срджаном нашли решение проблем. Поэтому я считаю, что мы с папой Новака смогли бы помочь ему вновь вернуться на вершину», — приводит слова Обрадовича Blic.