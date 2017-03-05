Корретха: Федерер и Надаль способны выиграть ещё не по одному ТБШ

Экс вторая ракетка мира, двукратный финалист «Ролан Гаррос» и бывший капитан сборной Испании в Кубке Дэвисавыразил мнение, что его соотечественники швейцарецсмогут добиться успеха в будущем.«Федерер и Надаль являются настолько особенными, что никакие общие тенденции для них не работают. Они всё время будут претендовать на успех на крупных турнирах, несмотря на предыдущие результаты и ожидания. Иногда мы делаем неправильные выводы. В 2002 году я победил Пита Сампраса в матче Кубка Дэвиса на траве, а через несколько месяцев он победил на US Open.Роджер и Рафа могут выиграть ещё не по одному турниру „Большого шлема“, но они уже не могу выступать стабильно в течение всего сезона», — приводит слова Корретхи Intenational Business Times.