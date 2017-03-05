Джокович: я по-прежнему получаю удовольствие от тенниса и хочу играть ещё долго

Экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал о своём нынешнем отношении к теннису.
«До рождения Стефана теннис стоял для меня на первом месте. Теперь приоритеты изменились. У меня есть сын, жена, семья, и я очень рад быть отцом. Сейчас я стараюсь быть как можно лучше и в качестве мужа, и в качестве отца, и в качестве теннисиста. Это трудно, но не невозможно. Однако я не могу постоянно выполнять все эти роли на сто процентов.
Я по-прежнему испытываю удовольствие от тенниса, люблю его не меньше, чем когда впервые взял ракетку в руки. Я хочу вернуться на первую строчку, но это не является моей главной целью. Мне хочется играть ещё долго, хотя мне уже скоро исполнится 30 лет. Я тренируюсь так же усердно, как прежде. Тренировочный процесс почти не изменился и не зависит от того, дома я или нет.
Что касается критики в мой адрес, то я уважаю все мнения, но сам придерживаюсь позитивного взгляда на вещи. Я знаю, кто я и откуда. У каждого есть право на собственный выбор, на своё отношение к жизни и свой образ мышления. Это тоже нужно уважать», — сказал Джокович в интервью на сербском телевидении.