Елгин и Молчанов проиграли в финале челленджера в Польше

Россиянин Михаил Елгин и украинец Денис Молчанов не сумели выиграть турнир серии «челленджер» во Вроцлаве. В напряжённом финальном матче они уступили канадцу Адилу Шамасдину и беларусу Андрею Василевскому — 3:6, 6:3, [19:21]. На чемпионском тай-брейке у Елгина и Молчанова было 4 матчбола, в том числе один на подаче. Шамасдин и Василевский реализовали матчбол с восьмой попытки.
Для Елгина это был четвёртый финал на шести сыгранных турнирах в этом сезоне. Он завоевал два титула на челленджерах и потерпел поражение в финале турнира серии «250» в Софии.