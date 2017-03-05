Мойя: думаю, Надаль ещё будет биться за титулы на всех крупных турнирах

Тренер испанца Рафаэля Надаля его соотечественник Карлос Мойя считает, что Надаль будет играть в туре ещё несколько лет и бороться за победы на крупнейших турнирах.
«Едва ли возможно повторить результаты, которые были у Рафы в прошлом. С другой стороны, то, что он выиграл столько турниров „Большого шлема“ и был первой ракеткой мира, облегчает мою работу. Хорошему тренеру для успеха нужен хороший подопечный.
Вместе с остальными членами команды я стараюсь донести до него идеи по улучшению его игры. Мы хорошо начали этот год, и, думаю, он на пути к возвращению на тот уровень, который позволит ему биться за титулы на всех турнирах. Он в хорошем физическом состоянии, он хочет бороться и получает удовольствие от игры. Думаю, ещё какое-то время он будет на высоте. Я считаю, что у Рафы есть ещё 3, 4, может быть, 5 лет», — приводит слова Мойи официальный сайт турнира в Акапулько.