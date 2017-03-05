Барти: начало сезона получается гораздо более успешным, чем я думала

20-летняя австралийка Эшли Барти, сделавшая победный дубль на турнире в Куала-Лумпуре, прокомментировала завоевание своего первого титула в одиночном разряде. Напомним, что Барти брала паузу в карьере после US Open-2014 и вернулась только весной прошлого года.
«Начало 2017 года получается для меня гораздо более успешным, чем я думала. Конечно, всё это благодаря той работе, которую я проделала в межсезонье и перед ним, когда готовилась к возвращению. С тех пор как я вновь начала играть в одиночном разряде, не прошло и 12 месяцев. Безусловно, я очень рада, что вернулась!
Нао провела великолепную неделю. Я была готова выйти на корт и показать свой лучший теннис, и, к счастью, этого оказалось достаточно, чтобы одержать победу», — приводит слова Барти официальный сайт WTA.