Надаль: если продолжу играть так, как сейчас, то титулы придут

Испанецпрокомментировал тот факт, что не завоёвывал титулов уже десять месяцев — после Барселоны-2016.«Если я продолжу играть так, как сейчас, то не сомневаюсь, что титулы придут. Сэм очень хорошо сыграл в этом финале, практически идеально. Он почти не оставил мне шансов. Тем не менее я очень доволен этой неделей — настолько, что собираюсь выпить немного текилы, чтобы отметить своё выступление.Я хорошо начал этот сезон, несмотря на два поражения в финалах. Я иду вторым в чемпионской гонке. Конечно, хотелось бы выиграть один из турниров, но я чувствую, что приближаюсь к своей лучшей форме.Уже в понедельник я буду тренироваться в Индиан-Уэллсе, привыкать к условиям, к покрытию. Уверен, что после успешной недели в Акапулько подготовка пройдёт отлично», — сказал Надаль на пресс-конференции.