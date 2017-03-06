Лучич-Барони поднялась на седьмую позицию в чемпионской гонке WTA

В новой версии чемпионской гонки WTA от 6 марта хорватка Мирьяна Лучич-Барони поднялась на седьмую строчку, француженка Кристина Младенович — на девятую. Лучшая из россиянок, Анастасия Павлюченкова, опустилась на 14-ю позицию.
Чемпионская гонка WТА. 6 марта
1 (1). Серена Уильямс (США) — 2030.
2 (2). Элина Свитолина (Украина) — 1525.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 1371.
4 (4). Винус Уильямс (США) — 1331.
5 (5). Каролина Возняцки (Дания) — 1180.
6 (6). Йоханна Конта (Великобритания) — 1010.
7 (8). Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия) — 933.
8 (7). Коко Вандевеге (США) — 836.
9 (14). Кристина Младенович (Франция) — 766.
10 (9). Анжелика Кербер (Германия) — 692.
…
14 (13). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 587.
20 (19). Светлана Кузнецова (Россия) — 495.
24 (23). Наталья Вихлянцева (Россия) — 462.
31 (28). Елена Веснина (Россия) — 392.
38 (34). Екатерина Макарова (Россия) — 348.
39 (35). Дарья Касаткина (Россия) — 321.
53 (49). Евгения Родина (Россия) — 245.
58 (56). Анна Блинкова (Россия) — 224.
65 (61). Екатерина Александрова (Россия) — 208.