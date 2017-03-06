Чилич стал седьмой ракеткой мира, Донской вошёл в топ-100

В обновлённом рейтинге ATP от 6 марта хорват Марин Чилич поднялся на седьмую строчку. Лучший из россиян, Карен Хачанов, опустился на 52-ю позицию. Его соотечественник Евгений Донской вошёл в топ-100 и расположился на 99-й строчке.
Рейтинг ATP. 6 марта
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 12 040.
2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 9825.
3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) – 5195.
4 (4). Милош Раонич (Канада) – 5080.
5 (5). Кей Нисикори (Япония) – 4730.
6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) – 4415.
7 (8). Марин Чилич (Хорватия) – 3590.
8 (7). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — 3480.
9 (9). Доминик Тим (Австрия) — 3375.
10 (10). Роджер Федерер (Швейцария) – 3305.
…
52 (50). Карен Хачанов (Россия) — 895…
58 (57). Даниил Медведев (Россия) — 826…
62 (58). Андрей Кузнецов (Россия) – 790…
84 (83). Михаил Южный (Россия) – 631…
96 (94). Константин Кравчук (Россия) — 604.
99 (116). Евгений Донской (Россия) — 593.