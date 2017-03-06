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Чилич стал седьмой ракеткой мира, Донской вошёл в топ-100

6 марта 2017, понедельник. 09:14. Теннис
В обновлённом рейтинге ATP от 6 марта хорват Марин Чилич поднялся на седьмую строчку. Лучший из россиян, Карен Хачанов, опустился на 52-ю позицию. Его соотечественник Евгений Донской вошёл в топ-100 и расположился на 99-й строчке.

Рейтинг ATP. 6 марта

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 12 040.
2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 9825.
3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) – 5195.
4 (4). Милош Раонич (Канада) – 5080.
5 (5). Кей Нисикори (Япония) – 4730.
6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) – 4415.
7 (8). Марин Чилич (Хорватия) – 3590.
8 (7). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — 3480.
9 (9). Доминик Тим (Австрия) — 3375.
10 (10). Роджер Федерер (Швейцария) – 3305.

52 (50). Карен Хачанов (Россия) — 895…
58 (57). Даниил Медведев (Россия) — 826…
62 (58). Андрей Кузнецов (Россия) – 790…
84 (83). Михаил Южный (Россия) – 631…
96 (94). Константин Кравчук (Россия) — 604.
99 (116). Евгений Донской (Россия) — 593.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Евгений Донской Карен Хачанов Марин Чилич
Новости. Теннис
6 марта 2017, понедельник
09:15 Дутра да Силва и Са выиграли турнир в Сан-Паулу в парном разряде
09:14 Чилич стал седьмой ракеткой мира, Донской вошёл в топ-100
09:08 Лучич-Барони поднялась на седьмую позицию в чемпионской гонке WTA
09:07 Вихлянцева поднялась на 78-ю строчку в рейтинге WTA
00:54 Надаль: если продолжу играть так, как сейчас, титулы придут
5 марта 2017, воскресенье
23:31 Мельцер обыграл Пшищенжны в финале челленджера в Польше
22:58 Гарсия и Младенович больше не будут выступать в паре
22:17 Потапова завоевала титул в Куритибе, одержав волевую победу над Анисимовой
21:46 Барти: начало сезона получается гораздо более успешным, чем я думала
21:17 Мойя: думаю, Надаль ещё будет биться за титулы на всех крупных турнирах
19:59 Елгин и Молчанов проиграли в финале челленджера в Польше
18:34 Барти сделала дубль в Куала-Лумпуре и в понедельник войдёт в топ-100
17:59 Джокович: я по-прежнему получаю удовольствие от тенниса и хочу играть ещё долго
16:18 Корретха: Федерер и Надаль способны выиграть ещё не по одному ТБШ
15:39 Барти завоевала первый титул в карьере, победив Хибино в Куала-Лумпуре
14:04 Обрадович: мы с отцом Джоковича способны помочь ему вернуться на вершину
13:52 Кравчук впервые в карьере выступит на «Мастерсе-1000»
12:30 Младенович: Цуренко замечательно играла в течение всей недели
11:18 Надаль: финалы на двух турнирах из трёх — отличный результат
10:46 Куэрри: я провёл идеальную неделю на турнире в Акапулько
10:34 Цуренко: теперь у меня три из трёх в финалах — это отличный результат
09:51 Куэвас: выступление в Сан-Паулу поможет вернуть уверенность в себе
09:40 Юрак и Ан. Родионова завоевали титул на турнире в Акапулько в паре
09:19 Дж. Маррей и Суарес выиграли турнир в Акапулько в парном разряде
08:04 Куэрри завоевал 9-й титул в карьере, обыграв Надаля в финале турнира в Акапулько
05:01 Цуренко стала победительницей турнира в Акапулько
00:39 Куэвас вышел в финал турнира в Сан-Паулу и сыграет с Рамосом
4 марта 2017, суббота
23:41 Вердаско: в матче против Маррея я старался и выкладывался, как мог
22:33 Рамос обыграл Соузу и первым вышел в финал турнира в Сан-Паулу
22:02 Маррей: в финале играешь с определённой целью и хочешь достичь её поскорее
20:45 15-летняя россиянка Потапова вышла в финал турнира ITF в Куритибе
19:46 Маррей выиграл турнир в Дубае, завоевав 45-й титул в карьере
19:16 Ройер и Текэу выиграли турнир в Дубае в парном разряде
18:25 Дзаламидзе и Кудерметова не смогли выйти в финал турнира в Куала-Лумпуре
17:33 Текстовая онлайн-трансляция матча Маррей — Вердаско в Дубае
16:22 Хибино стала соперницей Барти по финалу турнира в Куала-Лумпуре
14:39 Цуренко: была шокирована, когда Лучич-Барони снялась в полуфинале
13:59 Тиафо, Фритц и Козлов выступят в основной сетке «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
13:08 Эшли Барти вышла в финал турнира в Куала-Лумпуре
13:01 Младенович: каждый хочет провести в Акапулько как можно больше времени
11:51 Маттек-Сэндс и Векич получили «уайлд-кард» на турнир в Индиан-Уэллсе
11:29 Карреньо-Буста: мне помогает то, что я пока не проиграл ни сета в Сан-Паулу
10:58 В. Уильямс: мечтаю сыграть в паре с Сереной на Олимпиаде в Токио
10:04 Куэрри: когда показываю свой лучший теннис, я могу обыгрывать топ-теннисистов
09:20 Надаль: чтобы победить Чилича, мне было необходимо сыграть на высоком уровне
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