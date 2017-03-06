Эскобедо поднялся на восьмую строчку в чемпионской гонке U21, Медведев — второй

Американец Эрнесто Эскобедо поднялся на восьмую строчку в чемпионской гонке среди теннисистов не старше 21 года, француз Кентен Алис — на 10-ю. Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на второй позиции. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.
Чемпионская гонка U21. 6 марта
1 (1). Александр Зверев (Германия) — 340.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 295.
3 (3). Каспер Рууд (Норвегия) — 245.
4 (4). Андрей Рублёв (Россия) — 171.
5 (5). Ноа Рубин (США) — 165.
6 (6). Чхун Хён (Южная Корея) — 163.
7 (7). Александр Бублик (Казахстан) — 160.
8 (12). Эрнесто Эскобедо (США) — 142.
9 (8). Омар Джасика (Австралия) — 135.
10 (11). Кентен Алис (Франция) — 134.