Са: победить на домашнем турнире — это другой уровень

Бразилец Андре Са поделился эмоциями после победы на турнире в Сан-Паулу в парном разряде. В финале он в дуэте со своим соотечественником Рожерио Дутра да Силвой одолел новозеландца Маркуса Даниэла и бразильца Марсело Демолинера со счётом 7:6 (7:5), 5:7, [10:7].
«Каждый титул особенный, но победить на домашнем турнире — это другой уровень. На этой неделе атмосфера была великолепной. Мои друзья и члены семьи были на матче. Это нечто особенное. Рожерио родом из Сан-Паулу, так что для него это тоже не рядовое событие. Мы очень рады сейчас», — цитирует Са официальный сайт тура.