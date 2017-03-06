Маклаган: первый титул Маррея в Индиан-Уэллсе сюрпризом не станет

Майлз Маклаган, бывший тренер британца Энди Маррея, высоко оценил шансы бывшего подопечного на завоевание титула в Индиан-Уэллсе.
«У Энди отличные шансы на победу в Индиан-Уэллсе. Там жарко, а ему это нравится. Хороший отскок мяча. К тому же Энди находится в отличной форме. Он может играть в теннис на любом покрытии. Я не вижу причин, почему бы ему не выступить здорово в Индиан-Уэллсе. Он взял первый титул в Дубае, так что первая победа в Индиан-Уэллсе сюрпризом не станет», — цитирует Маклагана Sky Sports.