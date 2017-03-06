Пилич: Джоковичу нужно стать собой прежним

Никола Пилич, бывший тренер серба Новака Джоковича, занимающего второе место в рейтинге АТР, прокомментировал последние неудачные результаты уроженца Белграда. На Australian Open Новак проиграл во втором круге, на турнире в Акапулько — в четвертьфинале.
«Новак был одним из сильнейших игроков мира в психологическом плане. Физически и психологически он был словно на шестой передаче. Теперь же уровень упал.
Раньше он работал весь день. Теннис всегда был для него на первом месте. Думаю, Новаку нужно стать собой прежним», — цитирует Пилича Tennis World USA.