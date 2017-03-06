Нисиока: больше всего я мечтаю выиграть US Open

Японец Йосихито Нисиока рассказал, кто является его любимым игроком, а также признался, что больше всего мечтает о победе на Открытом чемпионате США.
«Моим любимым игроком является Марсело Риос. Он был теннисистом топ-уровня. Мне нравилось, как он двигается по корту. У меня даже похожая техника.
Кей Нисикори дал мне немало ценных советов. Мы много раз тренировались вместе. Я получил огромный опыт, изучая матчи с его участием.
Я мечтаю выиграть турнир „Большого шлема“, больше всего — US Open», — цитирует Нисиоку Tennis World USA.