Роддик: если французская федерация не хочет приглашать Шарапову, это их право

Экс-первая ракетка мира американецвысказал своё отношение к приглашениямна различные турниры по истечении её допинговой дисквалификации.«Здесь два разных вопроса: морали и бизнеса. Небольшие турниры только выиграют от её участия, я не могу их осуждать за приглашение Шараповой. С турнирами «Большого шлема» иначе. У них более высокие стандарты, потому что к ним интерес гораздо выше.Если французская федерация не хочет приглашать Шарапову, это их право. Высокий статус «Ролан Гаррос» подразумевает и более высокий уровень ответственности. Но наивно притворяться, что их положение сильно отличается от небольших турниров, которые могут действительно извлечь выгоду из присутствия Шараповой", — приводит слова Роддика ESPN.