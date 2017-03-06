Роддик: если французская федерация не хочет приглашать Шарапову, это их право

Экс-первая ракетка мира американец Энди Роддик высказал своё отношение к приглашениям Марии Шараповой на различные турниры по истечении её допинговой дисквалификации.
«Здесь два разных вопроса: морали и бизнеса. Небольшие турниры только выиграют от её участия, я не могу их осуждать за приглашение Шараповой. С турнирами «Большого шлема» иначе. У них более высокие стандарты, потому что к ним интерес гораздо выше.
Если французская федерация не хочет приглашать Шарапову, это их право. Высокий статус «Ролан Гаррос» подразумевает и более высокий уровень ответственности. Но наивно притворяться, что их положение сильно отличается от небольших турниров, которые могут действительно извлечь выгоду из присутствия Шараповой", — приводит слова Роддика ESPN.